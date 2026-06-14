Il tecnico, prima scelta dell'Hellas, è legato al club granata fino al 30 giugno 2027
Continuano i passi avanti nella trattativa del Verona con Marco Baroni, prima scelta dell'Hellas per la panchina gialloblù.
Il punto da superare è la risoluzione del contratto che lega Baroni al Torino, un accordo in scadenza il 30 giugno 2027, con il tecnico che percepisce 1.2 milioni di euro netti.
Trattativa aperta con il club granata per valutare le possibilità per la risoluzione dell'accordo, il lavoro dei rappresentanti di Baroni prosegue per arrivare a un punto d'incontro, che prevederebbe una buonuscita per l'allenatore.
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