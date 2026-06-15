Ci sarà un nuovo incontro tra Marco Baroni e Sean Sogliano nelle prossime ore, l'accordo per il ritorno del tecnico all'Hellas è più vicino.

L'intesa prende corpo, Baroni può dire sì al Verona in questi giorni, prima c'è, però, da risolvere il contratto con il Torino, club a cui l'allenatore è legato fino al 30 giugno 2027 e da cui percepisce 1.2 milioni di euro netti.

Le parti sono al lavoro per chiudere in questo senso, mentre sul tavolo si parla dello staff che avrebbe Baroni al Verona.

La linea del traguardo per l'okay è sempre più vicina.