Sono 25 i giocatori chiamati da Sammarco per la gara del Bentegodi
Mister Paolo Sammarco ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
#VERONACOMO - I CONVOCATI
1 Montipò 3 Frese 4 Lovric 5 Edmundsson 6 Valentini 7 Belghali 9 Sarr 10 Suslov 11 Akpa Akpro 12 Bradaric 14 Lirola 15 Nelsson 18 Bowie 19 Slotsager 21 Harroui 24 Bernede 34 Perilli 41 Isaac 63 Gagliardini 70 Fallou 71 De Battisti 72 Ajayi 73 Al-Musrati 90 Vermesan 94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
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