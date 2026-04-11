Torino due tiri e due gol, ventesima sconfitta per il povero Verona (2-1)

Gialloblù in partita per un tempo, poi tornano sotto e non riescono più a riprendere la gara. Segna l'ex Cholito, pareggia Bowie, Casadei chiude i conti

Andrea Spiazzi Direttore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 17:24)

2 tiri in porta e 2 gol. Il Torino imita la Fiorentina e con il minimo sforzo ha la meglio su un Verona che si impegna ma non riesce nemmeno stavolta a superare i suoi grandi limiti. Gioca bene per un tempo l'Hellas, recuperando con Bowie il vantaggio dell'ex Simeone (ultimo grande attaccante in gialloblù), poi cede fisicamente nella ripresa partendo male, mentre i granata accelerano per quei 10 minuti che bastano a farne un altro con Adams su ennesimo svenimento collettivo della difesa. Altro passo verso la retrocessione peggiore dalla A che si ricordi, record poco invidiabile firmato Presidio-Sogliano.

Cambio in avanti, Orban va in panchina, bocciati anche gli altri attaccanti, al fianco di Bowie c'è Harroui. Torino con Simeone e Adams. Curva granata vuota per protesta, in 307 i tifosi gialloblù.

1-0, SIMEONE. Il Torino passa dopo 6 minuti. Il Verona si scopre a sinistra dove parte Pedersen che brucia Frese e di testa serve Simeone, la cui finta mette a terra Edmundsson. Per il Cholito è poi un gioco superare Montipò.

Il Verona, colpito in avvio, prova a reagire. All'11' Frese batte una punizione dalla sinistra, Paleari esce a vuoto e Gagliardini di testa colpisce la traversa. Resta in avanti l'Hellas che attacca con più uomini l'area granata ma fatica nell'ultimo passaggio. Ismajli viene ammonito da Bonacina per fallo su Gagliardini al 25'. Stessa sorte per Edmundsson che ferma con le cattive Vlasic.

I gialloblù sono propositivi e tengono il possesso palla, il Torino getta palloni in avanti senza precisione non essendo mai pericoloso.

1-1 di BOWIE. Al 38' arriva il meritato pareggio. Direttamente da lancio di Montipò Bowie si libera di Ismajli con mestiere e si invola verso Paleari, superandolo col sinistro.

BERNEDE SPRECA. Due minuti dopo Bowie serve Bernede che sul limite, solo, calcia a lato. Il Verona insiste, il pubblico granata brontola coi suoi.

Nessun cambio a inizio ripresa, Frese trattiene Simeone e viene ammonito al 46'. Il Cholito si libera di Belghali entrando in area da destra, il suo tiro potente esce di non molto.

2-1, CASADEI. Partito meglio, il Torino torna in vantaggio al 50'. Obrador a sinistra recupera un pallone indisturbato, guarda e calcia teso verso il centro della porta dove Casadei è lasciato libero di toccare in rete.

Poco dopo Bowie si libera bene ma da limite calcia in bocca a Paleari.

Il Torino fa il 3-1 al 57' con una sovrastata di Adams ai danni di Frese ma prima c'è un fuorigioco di Simeone e il gol è annullato. Il Verona, però, dietro sbanda ancora e Simeone in contropiede sfiora subito dopo la porta.

Al 60' Sammarco cambia: dentro Orban e Valentini per Harroui ed Edmundsson autore di una gara imprecisa. Nelsson ci mette due volte una pezza sulle iniziative dei granata che cercano di chiudere i conti.

Orban riceve sulla sinistra, rientra ma il tiro è intercettato dalla difesa al 64'. Bonacina mostra il giallo a Oyegoke che stende Casadei al 65'.

D'Aversa toglie Coco, al 67' entra Marianucci. Bradaric sostituisce Bernede al 68'. Senza grandi energie rimaste in corpo l'Hellas prova l'offensiva. Buona l'azione di Oyegoke a destra che poi viene fermato in area e commette fallo. Orban gira di testa, Paleari è pronto. Il portiere chiude il primo palo anche a Bradaric al 74'. Kulenovic, l'attaccante soffiato al Verona nell'ultimo giorno di mercato di febbraio, sostituisce Adams al 75'. Entra anche Prati per Gineitis.

Le squadre rallentano commettendo vari errori tecnici. Il Verona cerca il colpetto nel finale almeno per evitare l'ennesima sconfitta. Bradaric calcia fuori ai 20 metri dalla porta. Tutti avanti nel finale, all'81' entrano Mosquera e Sarr per Belghali e Frese.

Esce l'ex Verona Ebosse, titolarissimo prima con Baroni e poi con D'Avresa, dentro Maripan. I gialloblù calciano in avanti palloni un po' a caso cercando i 4 attaccanti, il Torino spazza.

C'è una deviazione pericolosa in corner di Nelsson su azione dal fondo di Vlasic, il Torino non vuole abbassarsi troppo. Buona iniziativa di Bradaric che conquista una punizione al limite dell'area all'89'. Orban colpisce la barriera, poi guadagna un angolo. 5 i minuti di recupero, Mosquera prende un corner, Bowie incorna abbondantemente fuori. Valentini gioca a pallavolo e viene ammonito. Finisce, ventesima sconfitta di un campionato orribile per il Verona, da ultima della classe. Povero Hellas, che fine ti hanno fatto fare.