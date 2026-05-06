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Verona-Como, al Bentegodi arbitra Di Bello

Verona-Como, al Bentegodi arbitra Di Bello - immagine 1
Il direttore di gara di Brindisi designato per la partita di domenica
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Como, match valido per la 36a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 10 maggio alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze)

IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

VAR: Giacomo Camplone (Sez. AIA di Lanciano)

AVAR: Federico La Penna (Sez. AIA di Roma 1)

fonte: hellasverona.it

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