L’Inter festeggia il suo 21° scudetto e le altre non stanno a guardare

Con la vittoria per 2-0 sul Parma, grazie ai gol di Marcus Thuram al 46’ e Henrikh Mkhitaryan all’ 80’, l’Inter si è assicurata il suo 21° Scudetto con tre giornate di anticipo. Nonostante il prossimo incontro di campionato...

Redazione Hellas1903 6 maggio - 10:39

Con la vittoria per 2-0 sul Parma, grazie ai gol di Marcus Thuram al 46’ e Henrikh Mkhitaryan all’ 80’, l'Inter si è assicurata il suo 21° Scudetto con tre giornate di anticipo.

Nonostante il prossimo incontro di campionato all’Olimpico contro la Lazio non abbia più rilevanza per la classifica, le due squadre si ritroveranno di nuovo tre giorni dopo per la finale di Coppa Italia. Entrambe le formazioni sono determinate a conquistare il trofeo, anche se per motivi diversi; per la Lazio, in particolare, la finale rappresenta l'unica via d'accesso alle competizioni europee.

Alle spalle della capolista, la cui posizione appare ormai consolidata, la lotta per l’accesso alla prossima UEFA Champions League è entrata nella sua fase più calda e rimane apertissima, con ben cinque squadre racchiuse in appena otto punti e in lizza per i tre posti rimanenti che garantiscono l'accesso alla massima competizione europea per club.

La classifica, aggiornata dopo la 35ª giornata di Serie A, vede il Napoli al comando di questo gruppo con 70 punti, seguito dal Milan a quota 67 e dalla Juventus a 65. Subito dietro, incalzano la Roma con 64 punti e, a sorpresa, il Como, vera rivelazione della stagione, che chiude a quota 62 punti.

Ad eccezione della Roma, che ha dimostrato grande forma e cinismo, tutte le altre contendenti hanno segnato il passo in questo turno cruciale. I giallorossi, infatti, si sono imposti con un netto e perentorio 4-0 sulla Fiorentina nel posticipo serale che ha chiuso la 35ª giornata di campionato. La vittoria è stata costruita già nel primo tempo grazie alle reti di Gianluca Mancini, che ha sbloccato il risultato al 13° minuto, seguito a ruota dall'esterno Wesley França al 17° e dal difensore centrale Mario Hermoso al 34°. Nella ripresa, è stato il giovane talento Nicolò Pisilli a chiudere definitivamente il conto al 58°, blindando tre punti fondamentali per le ambizioni Champions.

Particolarmente pesante, sia per le ambizioni di consolidamento del secondo posto che per la classifica che si è fatta estremamente corta, è stata la sconfitta del Milan. I rossoneri sono capitolati per 2-0 sul campo del Sassuolo in una prestazione opaca. Questa battuta d'arresto confina i rossoneri al terzo posto, subendo l'avvicinamento delle rivali: la Roma si è portata a soli 3 punti di distanza, mentre la Juventus è immediatamente dietro a 2 punti, rendendo incerto il finale di stagione e promettendo un thrilling per la qualificazione in Champions. Il Napoli, pur non avendo giocato una partita brillante, mantiene un cuscinetto di 3 punti sul Milan, ma non può permettersi ulteriori passi falsi. La lotta si preannuncia serrata fino all'ultima giornata, con ogni scontro diretto e ogni risultato che peserà non poco sul destino europeo delle cinque squadre.

Naturalmente, giunti a questo punto le scommesse calcio non possono che essere circoscritte ai rimanenti posti per la Champions, per L’Europa League e per la Conference League. A questo proposito, alle squadre fin qui citate va aggiunta l’Atalanta la cui attuale posizione le consentirebbe l’accesso diretto alla Conference. La Lazio, dopo la vittoria sul campo della Cremonese (1-2) oltre ad avere inguaiato i lombardi in chiave retrocessione, sì è portata a quota 51 punti staccando la coppia Sassuolo - Bologna a 49 punti e concorrendo potenzialmente per un posto in Europa.

Il Pisa e il Verona sono matematicamente retrocesse, anche se quest'ultimo ha colto la soddisfazione di pareggiare 1-1 in casa della Juve, rallentando così i bianconeri nella corsa al terzo posto. A queste due, rischia seriamente di aggiungersi la Cremonese, beffata al 93' dalla splendida marcatura a giro di Tijjani Noslin. Sebbene i cremonesi non siano ancora condannati dalla matematica, il loro score, con un solo punto conquistato negli ultimi 5 incontri, li rende i più probabili candidati alla retrocessione.