Insieme a Pisa e Verona, retrocesse nell'ultimo turno di campionato, potrebbe aggiungersi la Cremonese. Gli uomini di Giampaolo sono usciti sconfitti per 1-2 nel posticipo contro la Lazio, adesso dovranno tentare una mezza impresa nelle ultime tre partite per superare il Lecce in classifica.
hellas1903 news Lotta salvezza: cede la Cremonese, assist al Lecce
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Lotta salvezza: cede la Cremonese, assist al Lecce
Per i grigiorossi pesante sconfitta in casa contro la Lazio, il Lecce si porta a +4 dalla retrocessione
I salentini hanno un buon margine di vantaggio da difendere, tutto dipenderà dai loro risultati. Di Francesco, dopo le retrocessioni con Venezia e Frosinone delle ultime due stagioni, raggiungerebbe una salvezza importante per la sua carriera.
Tuttavia già dalla prossima giornata potrebbe riaprirsi il discorso. Il Lecce ospiterà una Juventus appena frenata dal Verona e in cerca di punti Champions, mentre la Cremonese, allo Zini contro il Pisa, non dovrà sbagliare per mantenere intatte le speranze salvezza.
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