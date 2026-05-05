Presidio Investors, nonostante la retrocessione dell'Hellas in Serie B, non rallenta nel progetto della realizzazione di un nuovo stadio.
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Verona in B, Presidio resta in pressing per il nuovo stadio
A parlarne, in un'intervista alla rivista tedesca "Kicker", è Isabella Thun, componente del CdA della società gialloblù: "Fin dall'inizio stiamo parlando con il sindaco del progetto per costruire un nuovo stadio. Il modello finito dovrebbe essere presentato a breve. Sarà sicuramente un'arena di altissimo livello. Non enorme, ma di dimensioni adeguate al club", le sue parole.
Aggiunge Thun: "Spesso si dice: giocate praticamente davanti a uno stadio semivuoto. Sciocchezze. Per motivi di sicurezza non possiamo più riempire completamente lo stadio e intere tribune sono chiuse. Ora spero che tutte le parti coinvolte colgano l'occasione, e vedano la possibilità che un investitore può offrire, portando rapidamente a termine il progetto".
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