Verona in B, Presidio resta in pressing per il nuovo stadio

Thun, componente del CdA: "Presto presenteremo il modello finito. Sarà un'arena di altissimo livello"

A parlarne, in un'intervista alla rivista tedesca "Kicker", è Isabella Thun, componente del CdA della società gialloblù: "Fin dall'inizio stiamo parlando con il sindaco del progetto per costruire un nuovo stadio. Il modello finito dovrebbe essere presentato a breve. Sarà sicuramente un'arena di altissimo livello. Non enorme, ma di dimensioni adeguate al club", le sue parole.