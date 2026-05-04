Serie B: venerdì gli ultimi verdetti. Playoff di C, i primi risultati

Ultima giornata della regular season di B. Nel primo turno dei playoff di Serie C, fra le altre, avanzano Cittadella e Crotone

Giacomo Adami 4 maggio - 14:51

SERIE B - verso la 38^ giornata

Inizia la settimana che porta all'ultima giornata del campionato cadetto. A un Venezia già promosso si vorrà aggiungere il Frosinone, basta un punto ai ciociari, nella gara contro il Mantova, per tornare in Serie A. Il Monza va verso i play-off, i brianzoli infatti devono vincere contro l'Empoli e sperare in una sconfitta della squadra di Alvini. In caso di arrivo a pari punti sarà la squadra di Paolo Bianco ad ottenere la promozione diretta grazie agli scontri diretti.

La terza classificata farà compagnia al Palermo nelle semifinali play-off. Già qualificate ai quarti di finale troviamo Catanzaro, Modena e Juve Stabia. Apertissima invece la corsa all'ottavo posto, gli incroci di venerdì che vedono coinvolte Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria completeranno il quadro finale.

Situazione complicata nella lotta salvezza. Pescara, Spezia e Reggiana in coda a 34 punti, guardano il Bari a 37. Per avere una speranza di salvezza dovranno vincere le rispettive partite e sperare che i pugliesi perdano a Catanzaro. In questo caso entrerebbe in gioco la classifica avulsa e varie combinazioni di risultati. Una situazione complessa che nel migliori dei casi permetterebbe a una delle ultime di giocarsi i play-out. I biancorossi potrebbero invece sempre evitare i playout, vincendo e sperando di agganciare a 40 punti Entella e Sudtirol. Dalla parte loro Empoli, Sudtirol ed Entella si giocheranno le loro chances per evitare lo spareggio salvezza.

PLAYOFF SERIE C

Nei playoff di Serie C, le seconde classificate di ogni girone (U. Brescia, Ascoli e Catania) attendono le loro avversarie nelle final four. Ieri è andato in scena il primo turno che ha visto affrontare squadre dello stesso girone. Di seguito i risultati delle partite di ieri e il calendario del secondo turno che si giocherà mercoledì 6 maggio 2026:

PRIMO TURNO

Cittadella-Arzignano 2-2

Casertana-Atalanta U23 1-0

Crotone-Audace Cerignola 1-1

Lumezzane-Alcione Milano 0-0

Monopoli-Casarano 0-2

Pianese-Ternana 1-1

Pineto-Gubbio 2-1

Trento-Giana Erminio 1-2

Juventus U23-Vis Pesaro 2-2

SECONDO TURNO - 06/05/2026 ore 20:00

Lecco-Giana Erminio (girone A)

Cittadella-Lumezzane (girone A)

Campobasso-Pineto (girone B)

Juventus Next Gen-Pianese (girone B)

Cosenza-Casarano (girone C)

Casertana-Crotone (girone C)