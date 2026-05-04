Aquilani, Gilardino, il ritorno “impossibile” di Juric: il Verona e il casting allenatore

Aspettando che arrivi la firma di Sean Sogliano sul nuovo contratto con l'Hellas, le prime vie per la panchina portano ad Alberto Aquilani , tecnico del Catanzaro . Che a Sogliano piace molto e che, però, oltre ad essere legato per un'altra stagione al suo attuale club e in corsa per i playoff, è seguito con grande interesse dal Sassuolo, che penserebbe a lui se Grosso andasse alla Fiorentina.

Profilo da considerare è quello di Alberto Gilardino , che la promozione immediata (da subentrato a Blessin) l'ha colta nel 2022-2023 al Genoa, per poi salvarsi con brillantezza. Di seguito, sempre al Genoa e al Pisa, due esoneri consecutivi. A Verona c'è stato da giocatore, era un teenager, conosce comunque la piazza. Il suo nome, peraltro, è in testa alle preferenze dell'Udinese fin caso di commiato di Runjaic.

La grande suggestione è Ivan Juric, il ritorno dell'uomo di Spalato che all'Hellas ha lasciato un segno profondo. Un'idea che è, al momento, "impossibile". Juric è tra i papabili per la panchina del Torino (la conferma d D'Aversa non è certa), e sarebbe un ritorno pure quello per lui, con tre stagioni in granata dopo le due in gialloblù. Juric, inoltre, percepisce un ingaggio elevatissimo, è sotto contratto con l'Atalanta per un'altra stagione a 2 milioni netti annui. A Verona, Juric abita, viene da esperienze finite male alla Roma, al Southampton e, appunto all'Atalanta. Ma, allo stato delle cose, l'ipotesi che riprenda la guida dell'Hellas si ferma alla fantasia. (M.F.)