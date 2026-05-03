Bowie: “Il gol alla Juve una splendida emozione, voglio restare al Verona”

L'attaccante scozzese: "In questa stagione non abbiamo ottenuti i punti che meritavamo, adesso dobbiamo pensare subito a tornare in Serie A"

Redazione Hellas1903 3 maggio - 21:11

Kieron Bowie ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la gara con gol a Torino con la Juventus.

"Spesso - ha detto l'attaccante scozzese del Verona - chiedo dei cross ai miei compagni, poi ho tirato di prima ed è andata bene, in Scozia non ho mai segnato ai Rangers o al Celtic. Segnare in questo stadio è stata una splendida emozione.

Confermo di voler restare a Verona? Non cambio, ho quattro anni di contratto. Io sto bene qui a Verona, anche la mia famiglia è felice qui. Perciò la mia volontà è quella di restare qui.

Gol al Bentegodi? Vorrei segnare in tutte le partite. Adesso ho segnato due volte a Torino e a Bologna. Poi spero di segnare anche a Verona.

Gli ultimi giorni? Eravamo molti frustrati per questa retrocessioni nonostante fossimo consapevoli della situazione. In questa stagione non abbiamo ottenuti i punti che meritavamo e adesso dobbiamo pensare subito a tornare in Serie A".