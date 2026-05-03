"Sono molto contento di essere arrivato in Italia, all'inizio avevo qualche dubbio sul mio ambientamento ma ora sento la fiducia e penso di poter fare la differenza anche qui". Così il difensore Andrias Edmundsson ai microfoni di Dazn dopo la partita del Verona con la Juventus, che lo ha visto protagonista.
hellas1903 news Edmundsson: “Contento di giocare in Italia, posso fare la differenza anche qui”
gazzanet
Edmundsson: “Contento di giocare in Italia, posso fare la differenza anche qui”
Il difensore del Verona: "All'inizio avevo dei dubbi, poi ho sentito la fiducia"
© RIPRODUZIONE RISERVATA