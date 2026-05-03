Edmundsson: “Contento di giocare in Italia, posso fare la differenza anche qui”

Il difensore del Verona: "All'inizio avevo dei dubbi, poi ho sentito la fiducia"

"Sono molto contento di essere arrivato in Italia, all'inizio avevo qualche dubbio sul mio ambientamento ma ora sento la fiducia e penso di poter fare la differenza anche qui". Così il difensore Andrias Edmundsson ai microfoni di Dazn dopo la partita del Verona con la Juventus, che lo ha visto protagonista.