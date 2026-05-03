Montipò 6,5
gazzanet
Pagelle, Edmundsson insuperabile, Bowie lotta e segna
Sulla punizione di Vlahovic sbaglia la lettura e viene superato. Un'incertezza "depurata" dagli altri interventi, soprattutto sul tocco che toglie a Zhegrova il gol del sorpasso.
Nelsson 6,5
Tiene alta la barriera, non si fa sorprendere. Partita attenta, è accorto.
Edmundsson 7
Fa muro e respinge due volte in maniera decisiva. Gli attaccanti della Juventus trovano in lui il più scomodo dei clienti. Li blocca e non li fa mai passare. Insuperabile. Paragone nostalgico? Gioca alla Laursen.
Frese 6
Ordinato, copre dal suo lato della difesa con prontezza.
Belghali 6
Agisce perlopiù in copertura, non ha modo di sterzare. Partita all'indietro, non perde le misure.
Akpa Akpro 6,5
Generoso, non molla mai. Prova determinata, conferma di poter essere utile per la prossima stagione.
Gagliardini 6,5
Mette il punto davanti alla difesa, agendo da perno. Qualche pallone gli scappa, molti ne intercetta. Dà solidità.
Bernede 6
Si accende a tratti, anche perché gli viene chiesto, soprattutto, e non può che essere così, di arginare la mediana della Juve.
Bradaric 6
Svelto a servire Bowie nell'azione del gol. Dalla sua parte corre Conceição, uno che va veloce. Mica facile stopparlo, ma lo limita.
Suslov 6
Lo guardi e capisci quanto sia mancato per tanti mesi al Verona. Temperamento e qualità, supporto tattico prezioso.
Bowie 6,5
Gli arriva un pallone e segna da opportunista vero. Terzo gol in gialloblù, il suo l'ha fatto. Lotta e migliora anche nel gioco di mestiere.
Slotsager 6
Aiuta nel finale.
Lovric 6
Aggiunge chilometraggio.
Harroui 5,5
Ingresso incerto.
Sammarco 6,5
La squadra mostra orgoglio e già questo, vista la situazione, è un riconoscimento che va fatto. Verona che si prende un punto a retrocessione fatta e finita, però lo scherzo alla Juve non è un caso e i meriti ci sono.
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