Pagelle, Edmundsson insuperabile, Bowie lotta e segna

Fa muro e respinge due volte in maniera decisiva. Gli attaccanti della Juventus trovano in lui il più scomodo dei clienti. Li blocca e non li fa mai passare. Insuperabile. Paragone nostalgico? Gioca alla Laursen.

Si accende a tratti, anche perché gli viene chiesto, soprattutto, e non può che essere così, di arginare la mediana della Juve.

Lo guardi e capisci quanto sia mancato per tanti mesi al Verona. Temperamento e qualità, supporto tattico prezioso.

Gli arriva un pallone e segna da opportunista vero. Terzo gol in gialloblù, il suo l'ha fatto. Lotta e migliora anche nel gioco di mestiere.

La squadra mostra orgoglio e già questo, vista la situazione, è un riconoscimento che va fatto. Verona che si prende un punto a retrocessione fatta e finita, però lo scherzo alla Juve non è un caso e i meriti ci sono.