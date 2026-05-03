A Dazn Lorenzo Montipò, capitano del Verona, commenta la retrocessione della squadra dopo la gara con la Juventus pareggiata a Torino per 1-1.
hellas1903 news Montipò: “Partita che conferma i nostri rimpianti. Proveremo a tornare in A”
gazzanet
Montipò: “Partita che conferma i nostri rimpianti. Proveremo a tornare in A”
Il portiere: "Potevamo avere più punti, perdere la categoria è una morte sportiva"
"Questa serata conferma i nostri rimpianti - dice il portiere - potevamo avere più punti, per varie motivazioni. Perdere la categoria è una morte sportiva, ne prenderemo coscienza ma sicuramente ci sarà l'intenzione di tornare subito in Serie A.
Errori commessi? Quando le cose vanno male gli errori vanno trovati in un secondo momento, noi adesso dobbiamo sudare la maglia per i nostri tifosi.
Futuro? Preferisco non esprimermi, se c'è la necessità di restare chiedo ai tifosi di starci vicini perché sicuramente proveremo a tornare in Serie A".
© RIPRODUZIONE RISERVATA