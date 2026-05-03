Sammarco: “Gara d’orgoglio che volevamo fare, ci sono ragazzi da cui ripartire”

L'allenatore del Verona: "Annata non all'altezza della situazione ma che c'è la voglia di non mollare fino alla fine"

Redazione Hellas1903 3 maggio 2026 (modifica il 3 maggio 2026 | 21:19)

Paolo Sammarco commenta in conferenza stampa l'1-1 del Verona con la Juventus arrivato dopo la retrocessione dei gialloblù.

"Ci eravamo detti di fare una partita d'orgoglio, i ragazzi hanno messo tutto in campo aiutandosi e questa era la cosa più importante.

Cosa mi lascia una serata così? Il fatto che ci sono ragazzi interessanti da cui ripartire l'anno prossimo. Se la squadra è unita, lavora con intensità e voglia può fare partite come quelle di oggi, mi lascia anche un po' di rammarico perché potevamo e dovevamo fare qualche punto in più che poteva tenerci vivi.

Bowie è una delle note liete? Sì, è un ragazzo che si è messo subito a disposizione, è arrivato con la testa libera perché la situazione era già complicata. È un grande lavoratore, lotta su ogni pallone e quando capita l'occasione è bravo a concretizzarla, in lui vedo grandi margini di miglioramento.

Ci sono le basi per risalire subito? Ne ho parlato anche prima, adesso è giusto prendersi del tempo e poi la società prenderà delle decisioni. Ci sono giocatori che possono far bene, ognuno di loro deve avere il fuoco dentro per ripartire da questo club.

Prima della gara, a Dazn, Sammarco aveva detto: "Ci sono motivazioni per dimostrare di aver fatto purtroppo un'annata non all'altezza della situazione ma che c'è la voglia di non mollare fino alla fine. La volontà nostra è cercare di fare il meglio possibile, sia come prestazione che come risultato perché renderebbe meno amaro questo finale di stagione.

Queste ultime partite potrebbero essere una vetrina? Sì, potrebbe essere anche quello, considerando che prima di tutto deve esserci l'Hellas Verona".