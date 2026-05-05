Due giornate di squalifica e 5000 euro di ammenda per Sean Sogliano.
hellas1903 news Sogliano, due giornate di squalifica e 5000 euro di multa dopo la Juve
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Sogliano, due giornate di squalifica e 5000 euro di multa dopo la Juve
Il direttore sportivo era stato espulso nel finale della gara di domenica a Torino
Questa la sanzione comminata dal giudice sportivo al direttore sportivo dell'Hellas dopo l'espulsione decretata nel finale della partita con la Juventus, domenica all'Allianz Stadium, "per avere - si legge nel comunicato -, al 51° del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, all'attodel provvedimento di espulsione, reiterato tale atteggiamento; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale".
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