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Sogliano, due giornate di squalifica e 5000 euro di multa dopo la Juve

Sogliano, due giornate di squalifica e 5000 euro di multa dopo la Juve - immagine 1
Il direttore sportivo era stato espulso nel finale della gara di domenica a Torino
Redazione Hellas1903

Due giornate di squalifica e 5000 euro di ammenda per Sean Sogliano.

Questa la sanzione comminata dal giudice sportivo al direttore sportivo dell'Hellas dopo l'espulsione decretata nel finale della partita con la Juventus, domenica all'Allianz Stadium, "per avere - si legge nel comunicato -, al 51° del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, all'attodel provvedimento di espulsione, reiterato tale atteggiamento; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale".

 

 

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