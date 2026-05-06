Arrivati alla fine del mercato invernale, nella stagione disastrosa del Verona sono stati tra i pochissimi a salvarsi.
hellas1903 news Edmundsson più Bowie, il Verona riparte da loro
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Edmundsson più Bowie, il Verona riparte da loro
I due giocatori tra i pochissimi a salvarsi, sono sotto contratto e vogliono restare all'Hellas
L'Hellas riparte da Andrias Edmundsson e Kieron Bowie nella costruzione della squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie B.
Edmundsson ha avuto un rendimento regolare e in difesa ha dato un apporto solido. Bowie ha segnato 3 gol, andando a rete con Bologna, Torino e Juventus.
Entrambi hanno dei contratti pluriennali con il Verona (fino al 2028 Edmundsson, in scadenza nel 2029 per Bowie) e hanno già espresso con chiarezza la volontà di rimanere a prescindere dalla retrocessione gialloblù.
Questo, ovviamente, dipenderà poi dalle decisioni del club e dall'eventuale esigenza di chiudere delle cessioni per ricavare ulteriori plusvalenze.
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