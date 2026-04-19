Montipò 6
gazzanet
Pagelle, Orban non va, Valentini tiene. Vermesan ha coraggio
Una parata su Rabiot, dopo prende inevitabilmente gol. Per il resto, poco o nulla impegnato.
Nelsson 5,5
Fronteggia la velocità di Leäo, che scatta poco ma quando lo fa è difficile da bloccare.
Edmundsson 5,5
Superato nell’azione che porta al gol di Rabiotm. Se viene puntato va in difficoltà.
Valentini 6
Al ritorno da titolare. Tiene botta dalla sua parte. Salva sulla linea su Saelemaekers.
Oyegoke ng
Pochi minuti, poi esce infortunato.
Akpa Akpro 5,5
Fatica quando Rabiot alza i giri. Ammonito, rischia il secondo cartellino giallo e viene cambiato.
Gagliardini 5,5
Ritmo ridotto. Non riesce a dare una sterzata alla manovra. Meglio nella ripresa.
Bernede 5,5
Qualche lancio apprezzabile. Sul piano tecnico dà un pizzico di qualità, ma si ferma lì.
Bradaric 5
Iniziative a scartamento ridotto sulla sinistra. Un tempo in campo, si vede poco.
Belghali 5
Gioca in attacco, punta in appoggio a Orban. Ha la palla del pari, sbaglia. Nel secondo tempo torna in fascia e spinge.
Orban 5
Duella spesso con Gabbia, che non batte mai. Tante iniziative personali. Vicino all'1-1, non basta.
Lirola 5
Entra per Oyegoke. A rilento.
Vermesan 6
Seconda presenza in A, terza da professionista. Gioca con coraggio, va vicino al gol.
Al-Musrati 5,5
Rari segnali.
Lovric 6
Ingresso con buon piglio.
Isaac ng
Sammarco 6
Il Verona resta sempre in partita, contiene il Milan, prende anche l’iniziativa e, alla fine, meriterebbe il punto. Data la situazione non è che possa cavare fuori di più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA