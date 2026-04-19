hellas1903 partite pagelle Pagelle, Orban non va, Valentini tiene. Vermesan ha coraggio

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Pagelle, Orban non va, Valentini tiene. Vermesan ha coraggio

Pagelle, Orban non va, Valentini tiene. Vermesan ha coraggio - immagine 1
Edmundsson in difficoltà, Akpa Akpro fatica. Lirola a rilento
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 6

 

Una parata su Rabiot, dopo prende inevitabilmente gol. Per il resto, poco o nulla impegnato.

 

Nelsson 5,5

 

Fronteggia la velocità di Leäo, che scatta poco ma quando lo fa è difficile da bloccare.

 

Edmundsson 5,5

 

Superato nell’azione che porta al gol di Rabiotm. Se viene puntato va in difficoltà.

 

Valentini 6

 

Al ritorno da titolare. Tiene botta dalla sua parte. Salva sulla linea su Saelemaekers.

 

Oyegoke ng

 

Pochi minuti, poi esce infortunato.

 

Akpa Akpro 5,5

 

Fatica quando Rabiot alza i giri. Ammonito, rischia il secondo cartellino giallo e viene cambiato.

 

Gagliardini 5,5

 

Ritmo ridotto. Non riesce a dare una sterzata alla manovra. Meglio nella ripresa.

 

Bernede 5,5

 

Qualche lancio apprezzabile. Sul piano tecnico dà un pizzico di qualità, ma si ferma lì.

 

Bradaric 5

 

Iniziative a scartamento ridotto sulla sinistra. Un tempo in campo, si vede poco.

 

Belghali 5

 

Gioca in attacco, punta in appoggio a Orban. Ha la palla del pari, sbaglia. Nel secondo tempo torna in fascia e spinge.

 

Orban 5

 

Duella spesso con Gabbia, che non batte mai. Tante iniziative personali. Vicino all'1-1, non basta.

Lirola 5

 

Entra per Oyegoke. A rilento.

Vermesan 6

 

Seconda presenza in A, terza da professionista. Gioca con coraggio, va vicino al gol.

Al-Musrati 5,5

 

Rari segnali.

 

Lovric 6

 

Ingresso con buon piglio.

 

Isaac ng

 

 

Sammarco 6

 

Il Verona resta sempre in partita, contiene il Milan, prende anche l’iniziativa e, alla fine, meriterebbe il punto. Data la situazione non è che possa cavare fuori di più.

 

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