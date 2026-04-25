Montipò 6
gazzanet
Pagelle, Bernede e Frese male, Bowie smarrito. Suslov ci prova
Attento nel rimediare a un’incertezza di Frese. Due interventi utili nel secondo temo
Nelsson 6
Sta con ordine in difesa. Fronteggia Banda e non se lo fa sfuggire. Copertura nel finale su Camarda.
Bella-Kotchap 6
Torna in campo, da titolare, dopo lo stop per infortunio. Tiene dietro, poi esce per un infortunio al braccio sinistro.
Edmundsson 6
Allontana senza fronzoli i palloni che arrivano nelle sue vicinanze. Segna nel recupero, ma con un tocco che sbilancia Falcone.
Belghali 5,5
Riprende posto sulla destra. Fermato da Falcone, poi fa confusione. Corre con poca lucidità.
Akpa Apro 5,5
Falcone gli toglie il gol con una grande parata. Non riesce a dare una marcia diversa alla squadra.
Gagliardini 5,5
Non alza il livello del gioco, che per il Verona resta molto basso. Si adegua allo stesso ritmo.
Bernede 5
Qualche lampo che si esaurisce presto. Rari momenti che non incidono in una prova con poche idee.
Frese 5
Schierato dal via, non in difesa, ma sulla sinistra. Impacciato in copertura.
Suslov 6
Va a supporto di Bowie, scatta quando può, cercando metri e spazio. Ci mette, perlomeno, del brio.
Bowie 5
Non è coinvolto nel gioco, presto fuori dall’azione. Si defila spesso lateralmente. Smarrito.
Valentini 5,5
Troppe indecisioni.
Sarr 5
Solito apporto impalpabile.
Lovric 5,5
Fatica a entrare in partita
Vermesan ng
Lirola ng
Sammarco 5,5
Ormai non c’è più nulla da fare da molto tempo. Squadra opaca e frustrante, di quelle che resteranno nella storia del Verona come tra le peggiori di sempre. Meno 4 alla fine. Era ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA