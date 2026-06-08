Per averlo servono almeno 4 milioni. Filippo Piccoli, patron del Mantova, si frega le mani. Ci ha visto giusto in Davide Bragantini, prima preso in prestito dal Verona nell'agosto 2023, poi acquistato per poco meno di 400 mila euro dall'Hellas nel 2024.

Nato a Negrar nell'agosto 2003, Bragantini ha in tre stagioni realizzato 17 reti in campionato (5 in C, 6+6 in B) e due in Coppa Italia. Quest'anno, dopo un'avvio difficoltoso segnato da alcuni infortuni muscolari, da fine febbraio in poi il talento classe 2003 ha realizzato 6 reti, condendo anche con i gol le belle prestazioni e l'estro. E, inevitabilmente, si sono accese le sirene di mercato su di lui.

Il Groningen, nono nell'ultima Eredivisie, come apparso sulla Gazzetta di Mantova, ha presentato un'offerta di 2,5 milioni. "Cestinata" ha commentato Piccoli al giornale locale. Ora pare che il presidente del Mantova, riporta pianetaserieb.it, chieda almeno 4 milioni per l'attaccante. Sul quale, evidentemente, il Verona non ci ha visto giusto, ma una cosa se non altro l'ha fatta: tenersi il 50 per cento sulla futura rivendita.