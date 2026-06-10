Il direttore sportivo stringe, Gilardino resta avanti, ma prosegue il dialogo con l'ex tecnico gialloblù
Dopo aver chiuso ogni possibilità di andare via dal Verona, rifiutando la proposta del Lecce, Sean Sogliano si prepara ad accelerare per la scelta del nuovo allenatore gialloblù.
Resta una corsa a due, ad ora, con Alberto Gilardino che è sempre avanti.
Tuttavia, si rinforzano le quotazioni per Marco Baroni, con cui l'Hellas prosegue nel dialogo. Sogliano punta a convincere Baroni a dire di sì al ritorno al Verona, dopo la salvezza conquistata nel 2023-2024.
Sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con il Torino, da cui percepisce un ingaggio annuale di 1.2 milioni di euro netti, Baroni è sempre un'idea molto concreta per l'Hellas.
Nuove valutazioni in questo senso saranno fatte nelle prossime ore.
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