Nuovi colloqui tra il Verona e Marco Baroni.

L'Hellas prosegue nella ricerca del tecnico per la prossima stagione e, come riporta alfredopedulla.com, il contatto con Baroni continua.

Resta avanti, tuttavia, Alberto Gilardino, che in questi giorni è in vacanza e segue i contatti per la panchina. Per lui si era fatto avanti anche il Torino, che ha virato verso Ignazio Abate ed è prossimo ad ufficializzare la scelta fatta.

La trattativa per il ritorno di Baroni è aperta, Gilardino è in prima fila, per entrambi c'è un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 da risolvere (per Baroni con il Torino, da 1.2 milioni netti, per Gilardino con il Pisa, ingaggio di 1 milione).

In queste ore ulteriori sviluppi per una quadra che, comunque, resta da trovare.