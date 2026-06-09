Non lascia dubbi il sondaggio che abbiamo proposto tre giorni fa su chi tra i due nomi più vicini al momento a sedere sulla panchina del Verona sia il preferito.

Netta vittoria per Alberto Gilardino, con il 47 per cento delle preferenze. Marco Baroni è al 37 per cento. Un 18 per cento sceglie l'opzione "nessuno dei due". Per Gilardino sarebbe la prima volta all'Hellas come allenatore, per Baroni un ritorno dopo la salvezza in A ottenuta nel 2024. Attualmente la situazione è in stallo. Con il rinnovo di Sogliano il ds farà a breve la sua scelta. Entrambi i nomi restano in piedi. Dalla decisione sull'allenatore partirà il nuovo corso dell'Hellas, chiamato a far dimenticare a tutti la nefasta stagione appena vissuta.