Pagelle, Orban spreca, Harroui male. Akpa Akpro unico a salvarsi

Sul gol di Zappacosta è coperto. Il tiro non è irraggiungibile.

Sgomita e pigia, però non regge. Prova anonima.

Sulla destra non spinge, poi va a sinistra e la marcia resta quella. In ombra.

Apporto deboluccio. Poche idee e nessuna efficace.

Ha sul piede il pallone del pari, tocca fiacco, Carnesecchi risponde come sa. Troppo poco.

La stagione è andata, il tempo è scappato da molto e di certo non può essere lui a rimediare.