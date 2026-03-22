Montipò 5,5
gazzanet
Pagelle, Orban spreca, Harroui male. Akpa Akpro unico a salvarsi
Sul gol di Zappacosta è coperto. Il tiro non è irraggiungibile.
Nelsson 5,5
Sgomita e pigia, però non regge. Prova anonima.
Edmudsson 5
Messo sotto torchio da Krstovic. Incerto, sbaglia molto.
Valentini 5,5
La grinta non basta. Incerto, fatica a contenere.
Belghali 5
Sulla destra non spinge, poi va a sinistra e la marcia resta quella. In ombra.
Akpa Akpro 6
L’ultimo dei lottatori. Salva un gol fatto, non molla finché può.
Gagliardini 5,5
Apporto deboluccio. Poche idee e nessuna efficace.
Harroui 4,5
Altra prestazione molto mediocre. Persiste nel lungo momento no.
Frese 5
Dal suo lato l’Atalanta corre. Un tempo tutto al ribasso.
Bowie 5
Ha sul piede il pallone del pari, tocca fiacco, Carnesecchi risponde come sa. Troppo poco.
Orban 4
Sparisce presto. Occasione sprecata per il pari, atteggiamento che non va.
Oyegoke 5,5
Poco incisivo.
Al-Musrati 5,5
Ingresso al piccolo trotto.
Suslov 5,5
Non si innesca.
Sarr 5,5
Non cambia il copione.
Bernede ng
Sammarco 5,5
La stagione è andata, il tempo è scappato da molto e di certo non può essere lui a rimediare.
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