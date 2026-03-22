hellas1903 partite pagelle Pagelle, Orban spreca, Harroui male. Akpa Akpro unico a salvarsi

gazzanet

Pagelle, Orban spreca, Harroui male. Akpa Akpro unico a salvarsi

Pagelle, Orban spreca, Harroui male. Akpa Akpro unico a salvarsi - immagine 1
Edmundsson sbaglia, Frese in difficoltà. Montipò incerto, ombra Belghali
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 5,5

 

Sul gol di Zappacosta è coperto. Il tiro non è irraggiungibile.

Nelsson 5,5

 

Sgomita e pigia, però non regge. Prova anonima.

 

Edmudsson 5

 

Messo sotto torchio da Krstovic. Incerto, sbaglia molto.

 

Valentini 5,5

 

La grinta non basta. Incerto, fatica a contenere.

 

Belghali 5

 

Sulla destra non spinge, poi va a sinistra e la marcia resta quella. In ombra.

 

Akpa Akpro 6

 

L’ultimo dei lottatori. Salva un gol fatto, non molla finché può.

Gagliardini 5,5

 

Apporto deboluccio. Poche idee e nessuna efficace.

Harroui 4,5

 

Altra prestazione molto mediocre. Persiste nel lungo momento no.

Frese 5

 

Dal suo lato l’Atalanta corre. Un tempo tutto al ribasso.

Bowie 5

 

Ha sul piede il pallone del pari, tocca fiacco, Carnesecchi risponde come sa. Troppo poco.

Orban 4

 

Sparisce presto. Occasione sprecata per il pari, atteggiamento che non va.

 

 

Oyegoke 5,5

 

Poco incisivo.

Al-Musrati 5,5

 

Ingresso al piccolo trotto.

Suslov 5,5

 

Non si innesca.

Sarr 5,5

 

Non cambia il copione.

Bernede ng

 

 

Sammarco 5,5

 

La stagione è andata, il tempo è scappato da molto e di certo non può essere lui a rimediare.

 

 

 

 

 

 

  

Leggi anche
Il Verona ci prova, Bowie e Orban coppia mangiagol: a Bergamo altra sconfitta (1-0)
Atalanta-Verona finisce1-0, la cronaca, i risultati delle altre e la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA