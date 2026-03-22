Il Verona ci prova, Bowie e Orban coppia mangiagol: a Bergamo altra sconfitta (1-0)

Primo tempo fantasma, poi i gialloblù vanno vicino al pareggio ma gli attaccanti fanno cilecca

Andrea Spiazzi Direttore 22 marzo - 17:09

Basta un golletto di Zappacosta a un'Atalanta a scartamento ridotto per avere la meglio su un Verona già mentalmente in B. Dopo un primo tempo senza colpo ferire (e la rete dell'1-0 bergamasca), l'Hellas si risveglia dal coma e nella ripresa si ricorda di dover possibilmente fare risultato essendo ultima in classifica. Così va anche vicino, nel suo miglior momento, al pareggio con Bowie e Orban che però si mangiano le occasioni più ghiotte. Il nigeriano corre per tre ma sbaglia tanto anche nelle trame offensive. Lo scozzese si conferma un attaccante da B. Si salvano Akpa Akpro (che salva un gol) e i difensori che non devono compiere miracoli, ma sono attenti sugli attaccanti della Dea. Fine del discorsetto. La morale non cambia: il Verona prosegue il suo viaggio ad alta velocità con destinazione cadetteria.

Torna dal primo minuto Belghali, out Bradaric a sinistra c'è Frese. L'Atalanta è senza Scamacca, in avanti c'è Krstovic con De Ketelaere e Zalewski. Trasferta vietata ai tifosi del Verona, arbitra Ayroldi.

Di difesa e ripartenza, il Verona non subisce né crea pericoli fino al 7' quando Zalewski in area da buona posizione ciabatta fuori.

Al 14' Krstovic colpisce di testa, Montipò è piazzato e para. Akpa Akpro salva un gol fatto di Ederson anticipandolo in scivolata al 16', Edmundsson viene ammonito per un precedente fallo.

L'Atalanta alza il ritmo pur senza strafare e accerchia l'area gialloblù, Krstovic tenta la rovesciata senza fortuna. Zalewski sbaglia, poi Scalvini calcia alto al 24'. Orban pasticcia in avanti ma il Verona non riesce a ripartire e si abbassa. Edmundsson commette fallo tattico e rischia il secondo giallo.

Al 31' l'Hellas conquista un corner, Bowie perde palla. L'Atalanta riprende un lento giro palla. Al 35' Djimsiti si mangia il gol su cross di Zalewski spedendo alto di testa davanti alla porta.

1-0 ATALANTA. Normale conseguenza del dominio in campo, l'Atalanta passa al 38'. Dopo un'altra avvolgente manovra al limite, la palla giunge a Zappacosta che piazza il sinistro all'angolino con la palla che prima passa tra le gambe di Gagliardini.

Il Verona tenta la reazione ma non riesce a tenere palla. L'Atalanta non insiste e si va al riposo sull'1-0.

Esce Frese ed entra Oyegoke che sta a destra, Belghali si sposta a sinistra.

BOWIE SI DIVORA IL GOL, CARNESECCHI SALVA. Il Verona riparte con un po' di verve. Al 49' Belghali crossa dalla sinistra un pallone tagliato, Bowie taglia ed è solo davanti a Carnesecchi ma liscia la palla che poi, rimbalzando, prosegue verso l'angolo: Carnesecchi si tuffa e salva la porta.

Giallo anche per Valentini al 54' per fallo su De Katelaere. Zappacosta spara al volo in out, l'Atalanta torna ad attaccare.

TRAVERSA DI KRSTOVIC. Orban sbaglia in attacco, De Katelaere lancia Krstovic che arriva davanti a Montipò ma spreca col pallonetto che va sulla parte alta della traversa. Edmundsson, subito dopo, passa all'indietro per Montipò rischiando grosso, con Krstovic fermato all'ultimo dal portiere. Zappacosta ci riprova, stavolta sul primo palo con palla sul fondo.

Gagliardini si aggrappa alla maglia di Ederson lanciato, giallo al 63'. Escono Zalewski ed Ederson, dentro Raspadori e Pasalic al 64'.

L'Atalanta va al piccolissimo trotto con il Verona inchiodato nella sua metà campo. Al Musrati e Suslov sostituiscono Gagliardini e Harroui al 66'.

Orban sbaglia ancora in contropiede perdendo il tempo e la misura del passaggio. Bowie riesce a fare ancora fallo in attacco venendo recuperato dopo uno scatto. Il livello è decisamente da serie B.

Mentre i bergamaschi sonnecchiano ci prova Al Musrati, il tiro è di poco a lato. De Ketelaere e Kolasinac escono per Hien e Musah al 76'.

ORBAN SI MANGIA IL GOL. Da una rimessa laterale, dopo un cross di Akpa Akpro la palla giunge a Orban che da ottima posizione spara alle stelle. Per la legge dei grandi numeri Sammarco mette anche Sarr che non ha ancora segnato un gol, esce Bowie.

Orban ci riprova all'80' e stavolta centra la porta, ma Carnesecchi c'è. L'Hellas ci crede e rimane in area nerazzurra. Poi l'Atalanta riparte ma si ferma, il pubblico non è d'accordo.

Bernede sostituisce Akpa Akpro all'85', all'88' entra Samardzic per De Roon.

Ci sono 4 minuti di recupero, la spinta del Verona si è esaurita. Orban sbaglia ancora la misura del passaggio. Belghali viene murato in area. L'Hellas almeno ci ha provato, chi vuol esser lieto sia.

ATALANTA-HELLAS VERONA 1-0

Rete: 38' Zappacosta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (dal 76' Hien); Zappacosta, De Roon (dall'88' Samardzic), Ederson (dal 63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (dal 76' Musah), Zalewski (dal 63' Raspadori); Krstovic

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Pasalic, Bellanova, Raspadori, Ahanor

Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (dall'86' Bernede), Gagliardini (dal 66' Al-Musrati), Harroui (dal 66' Suslov), Frese (dal 46' Oyegoke); Bowie (dal 78' Sarr), Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)

NOTE. Ammoniti: 16' Edmundsson, 54' Valentini, 63' Gagliardini, 83' Hien