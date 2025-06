Europeo U-21, Suslov in gol con la Slovacchia

La Slovacchia chiude la sua esperienza all’Europeo Under 21 di casa con una vittoria contro la Romania per 2-1. In gol il gialloblù del Verona Tomas Suslov con un bel sinistro da fuori area. Un 2-1 che rende meno amaro il cammino nel torneo dopo le sconfitte contro Spagna e Italia e permette alla Slovacchia di non chiudere all’ultimo posto.