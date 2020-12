Sono quattro i giocatori del Cagliari fuori a causa del coronavirus e, al momento, assenti per la partita di domenica al Bentegodi con il Verona.

Si tratta di Diego Godin, Gastón Pereiro, Nahitan Nandez (nella foto) e Giovanni Simeone.

Gli ultimi tamponi effettuati hanno rilevato che i calciatori rossoblù non si sono ancora negativizzati. Per questo restano indisponibili per la gara con l’Hellas.