Cagliari in ritiro, oggi la partenza per Coccaglio

Per il Cagliari la trasferta contro il Verona è molto importante.

Da qui nasce perciò la decisione di portare la squadra in ritiro. Questo pomeriggio, infatti, il gruppo di Rolando Maran partirà per un breve ritiro a Coccaglio, comune vicino a Brescia, per preparare nel migliore dei modi la delicatissima gara di domenica pomeriggio al Bentegodi.

Il tecnico rossoblù si gioca tanto del suo futuro in quello che è stato per anni il suo stadio, anche se con i colori del Chievo.