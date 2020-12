Di Francesco: “Pisacane fuori, João Pedro in dubbio, ma siamo pronti per il Verona”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in vista della gara con l’Hellas, al via domani alle 12.30 al Bentegodi.

Queste le sue dichiarazioni, riprese dal sito www.calciocasteddu.com: “Le due squadre che hanno subito più tiri in campionato sono Verona e Cagliari, ma loro hanno subito meno gol. Cercano i duelli in tutto il campo, accettano l’uno contro uno, sono agguerriti e combattivi per tutta la gara. Se non ci fosse stato quel gol all’ultimo minuto avremmo gli stessi punti, contando che due punti li hanno presi a tavolino. Noi abbiamo più a riferimento la palla, loro l’uomo, sono due identità diverse. Per giocare contro di loro la verticalità è l’arma migliore“.

Prosegue Di Francesco: “Mancherà Pisacane che è stato male nella notte, ha avuto una gastroenterite. Abbiamo avuto un problema negli ultimi dieci minuti della rifinitura e dobbiamo valutare le condizioni di Joao Pedro, ha preso un colpo al ginocchio, più tardi vedremo se sarà convocato”.