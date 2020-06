Nel Verona ha giocato per due stagioni, dal 2014 al 2016.

Artur Ionita è pronto per il ritorno al Bentegodi, sabato. Si è infatti ripreso appieno dagli ultimi problemi fisici e ieri si è allenato in gruppo con il Cagliari.

Walter Zenga potrà contare su di lui per la gara con l’Hellas. Se in questi giorni arriveranno delle indicazioni favorevoli sul piano della tenuta atletica, Ionita sarà titolare per la gara di Verona.