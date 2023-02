Abildgaard, il retroscena di Sogliano: “Una chiamata e subito il sì al Verona”

L'arrivo del centrocampista e il direttore sportivo: "Era in macchina, stava per andare in Danimarca. Poi ha scelto l'Hellas"

Lo rivela Sean Sogliano: "Abildgaard era stato valutato in una fase iniziale del mercato, poi eravamo andati su altri profili. Però lo conoscevamo, e ha delle caratteristiche che mancavano in rosa: ha grande fisicità, è alto un metro e novanta, è mancino... Ha le qualità per calarsi in una realtà che ha bisogno di gente che lotta. È stato capitano del Rubin Kazan, ha giocato in Scozia... Già dai primi allenamenti si capisce che voleva fortemente venire qua. L'abbiamo preso a due ore dalla fine del mercato, abbiamo parlato in Video Call, era in macchina, stava firmando con una squadra danese ed ha scelto il Verona: questo fa capire con che entusiasmo sia arrivato. L'ho apprezzato molto".