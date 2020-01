Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Riferendosi alla vicenda del possibile passaggio in viola di Sofyan Amrabat e dei contatti in merito con il Verona, ha detto: “Abbiamo parlato stamani, non c’è accordo per il momento. Vediamo a fine mercato se lo troviamo, speriamo bene”.