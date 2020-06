Affare Kumbulla, i dettagli

Emergono i dettagli dell’affare che porterebbe Marash Kumbulla all’Inter.

Le parti lavorano a un accordo per complessivi 35 milioni di euro. Di questi, 28 sarebbero pagati al Verona subito e altri 7 andrebbero a maturare in seguito come bonus. Lo riferisce Sky.

Confermato che Kumbulla rimarrebbe in gialloblù anche per la prossima stagione.

Distinta da questa trattativa è quella per la permanenza all’Hellas di Federico Dimarco ed Eddie Salcedo, ma l’affare in corso con l’Inter per la cessione del cartellino di Kumbulla avrebbe nel prolungamento dei prestiti per i due giocatori un’ulteriore leva.