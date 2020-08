Affare Kumbulla, Max subito da Conte: non resterà in prestito a Verona

Subito alla Pinetina, sotto la guida di Antonio Conte.

Questo è il tragitto che seguirà Marash Kumbulla, se si concluderà positivamente il suo passaggio dal Verona all’Inter.

L’Hellas, a cominciare da Ivan Juric, vorrebbe che Max rimanesse in prestito per un’altra stagione in gialloblù, ma l’ipotesi è più che mai improbabile.

Conte vuole immediatamente con sé Kumbulla e, a fronte di un affare da 30 milioni di euro, non ci sono spazi per ottenere una conferma del difensore, a titolo temporaneo, per la prossima annata.