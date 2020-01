Amrabat, se non arriva l’ok per il Napoli tutto rinviato a giugno

Non si sblocca il trasferimento di Sofyan Amrabat al Napoli.

Il centrocampista non ha trovato l’accordo con il club azzurro, con cui l’Hellas ha già un’intesa. Nel frattempo, si è fatta avanti la Fiorentina, che però non è disposta a offrire più dello stesso Napoli per il cartellino del giocatore marocchino.

Stando così le cose, riferisce Sky Sport, il Verona non cederà a gennaio Amrabat, ma lo riscatterà dal Bruges per 3.5 milioni di euro per poi ridiscutere l’affare a partire da giugno.