Attacco, se parte Lasagna resta Piccoli

Il Verona non può cedere entrambe le punte, situazione che rimane da valutare

Riporta Sky che il Verona, prima di chiudere per il passaggio al Genoa di Lasagna, deve valutare la situazione dell'attacco, perché con Piccoli vicino al rientro all'Atalanta, che poi lo girerebbe all'Empoli, l'Hellas si troverebbe con due punte in meno.

Per questo, in caso di trasferimento di Lasagna, Piccoli resterebbe in gialloblù.