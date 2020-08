C’è anche il Parma sulle tracce di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo lascerà la Fiorentina nel momento in cui il club viola metterà sotto contratto un’altra punta.

Il Verona ha messo in cima alla lista delle proprie preferenze Vlahovic, per cui però si è fatto avanti pure il Lipsia, che vorrebbe ingaggiarlo a titolo definitiva (all’Hellas passerebbe in prestito).

Ora è il Parma a mettersi in fila per tentare di aggiudicarsi Vlahovic.