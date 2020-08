Eddie Salcedo può tornare all’Hellas? Sì, ma tutto dipende, ovviamente, dall’Inter.

Il giocatore, dopo la stagione in prestito al Verona, è tornato in nerazzurro. Il club sta pensando se tenerlo per fargli fare la quarta punta oppure se mandarlo ancora a giocare fuori.

L’Hellas, in questo secondo caso, avrebbe dalla sua la presenza in panchina di Ivan Juric, di cui Salcedo è un figlioccio. L’Inter, dal canto suo, deve valutare se tenere lui oppure Sebastiano Esposito.