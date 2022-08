Barak-Fiorentina, il punto

No del Verona al prestito con diritto di riscatto, possibile l'obbligo. I viola preparano una nuova offerta

La trattativa tra Verona e Fiorentina per la cessione al club viola di Antonin Barak è avviata.

Le prime proposte fatte all'Hellas non sono state sufficienti per accelerare verso un'intesa. No al prestito oneroso con diritto di riscatto, le ipotesi al vaglio sono altre.