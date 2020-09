Un affare da 10 milioni di euro.

Questa, riporta il “Messaggero Veneto”, è la cifra che l’Hellas investirà per rilevare il cartellino di Antonin Barak dall’Udinese.

Il centrocampista ceco potrebbe passare al Verona ufficialmente già nelle prossime ore, al più tardi domani, in tempo per la partita che vedrà il Verona affrontare la Roma al Bentegodi, sabato alle 20.45, nella gara d’esordio in campionato.