Out dall’avvio del campionato per infortunio, Daniel Bessa va in uscita.

C’è una trattativa aperte con il Goias, club brasiliano, per il centrocampista del Verona. La cessione avverrebbe in prestito (Bessa è sotto contratto con l’Hellas fino al 2021), si discute sul diritto di riscatto.

L’affare può concretizzarsi nei prossimi giorni.