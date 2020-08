Big in B, tornano a Verona: Marrone e gli altri, l’Hellas cerca soluzioni

In Serie B sono stati (e sono ancora, in alcuni casi) grandi protagonisti.

Luca Marrone è stato un perno del Crotone promosso in A, Antonino Ragusa e Antonio Di Gaudio, come Gigi Vitale hanno inciso nello Spezia che è in finale dei playoff con il Frosinone.

Alberto Almici si ben comportato con il Pordenone, che dalla finale è arrivato a un passo, eliminato in rimonta proprio dal Frosinone.

Sono tutti giocatori che rientreranno al Verona per fine prestito. L’Hellas cerca soluzioni adeguate in uscita per loro. Marrone dovrebbe restare a Crotone. Per Di Gaudio c’è l’ipotesi Vicenza. Riguardo a Ragusa, Vitale e Almici si vedrà.

A ritornare sono pure Liam Henderson e Jure Balkovec, che sono stati all’Empoli.