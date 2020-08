Borini, sirene inglesi: Aston Villa e Watford ci provano

Il Torino si è fatto avanti con Fabio Borini per ingaggiare l’attaccante, dopo la buona stagione vissuta, da gennaio in poi, a Verona.

Ma, come riferisce il portale www.tuttomercatoweb.com, c’è interesse per Borini anche dall’Inghilterra, un contesto calcistico che la punta conosce bene, per averci già giocato per molti anni, e che per lui è un forte richiamo.

Aston Villa e Watford hanno allacciato i primi contatti. Tuttavia, non è detto che Borini lasci l’Hellas.

Con il Verona si è rilanciato e gli piacerebbe restare. Valutazioni in corso, una decisione arriverà dopo Ferragosto.