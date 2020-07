La fiducia c’è, le basi della trattativa sono state gettate.

Fabio Borini ancora al Verona: questa è l’idea che sta prendendo quota. In questi giorni il ds gialloblù Tony D’Amico incontrerà Roberto De Fanti, agente dell’attaccante, per studiare il rinnovo contrattuale per Borini.

Le sensazioni sono positive, Borini ha un ingaggio elevato ma c’è la possibilità di accordarsi per un pluriennale con l’Hellas.