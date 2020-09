Borja Valero-Fiorentina in salita, il Verona c’è

Non è certo che tra la Fiorentina e Borja Valero arrivi un accordo.

La società viola, riporta il sito www.tuttomercatoweb.com, per il centrocampo punta a Lucas Torreira. Se lo ingaggiasse dall’Arsenal, l’idea del ritorno a Firenze di Borja Valero si allontanerebbe in modo probabilmente definitivo.

Su Torreira, però, c’è anche il Torino.

Il Verona si mette in attesa per capire se ci saranno margini più ampi per ottenere il sì di Borja Valero, cercato, peraltro, da diversi club.