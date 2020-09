Borja Valero va alla Fiorentina.

Ormai è ai dettagli il trasferimento del giocatore spagnolo, svincolato, a quello che è stato il suo primo club in Italia.

Lo spagnolo torna a Firenze, in una città in cui è stato dal 2012 al 2017, per indossare di nuovo la maglia viola.

Il Verona ha tentato di ingaggiarlo, ma la volontà di Borja Valero è sempre stata chiara: voleva la Fiorentina, e sarà così.