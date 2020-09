Brunetta, avanza il Monza

Il Verona non molla Juan Brunetta, ma sale la concorrenza del Monza.

Il club di proprietà di Silvio Berlusconi, appena promosso in Serie B, ha grandi ambizioni e sta effettuando notevoli investimenti per cogliere subito un nuovo salto di categoria

Tra gli obiettivi seguiti dai brianzoli c’è proprio Brunetta. L’argentino, tuttavia, preferirebbe arrivare in A, per cui l’Hellas è sempre una destinazione graditissima per lui.

Continua, quindi, il dialogo con il Godoy Cruz, società che detiene il cartellino di Brunetta.