Manca l'intesa per il giocatore olandese col Marsiglia, situazione bloccata

Non è ancora definito il passaggio di Darko Lazovic dal Verona all'Olympique Marsiglia.

L'Hellas, infatti, non ha raggiunto l'accordo con l'OM per l'arrivo di Kevin Strootman, contropartita tecnica che completerebbe il trasferimento di Lazovic in Francia.