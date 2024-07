Ceccherini va o resta? Il Verona ci pensa

Il difensore è a Folgaria, per lui ci sono gli interessamenti di Palermo e Sampdoria

Il difensore è in ritiro a Folgaria, si allena regolarmente con il gruppo ed ha giocato nella ripresa della gara amichevole con la Top 22 Dilettanti Verona.

Da parte dell'Hellas, valutazioni in corso sulla permanenza di Ceccherini, in gialloblù dal 2020 al 2023, con 84 presenze e tre gol fatti, prima del trasferimento in Turchia nella passata stagione.