Per adesso la trattativa non può andare in porto.

Non è, tuttavia, una strada sbarrata, quella che dovrebbe condurre Federico Ceccherini al Verona.

La Fiorentina, infatti, prima di cedere il difensore vuole ingaggiare un rinforzo per il reparto arretrato, come conferma Sky.

Una volta effettuata quest’operazione in entrata, la società viola penserà alla partenza di Ceccherini, con l’Hellas che resta fortemente interessato al giocatore.

Se ne riparlerà nei prossimi giorni.